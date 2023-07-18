‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء يوم أمس الاثنين يفيد بتعطل مصعد في مسجد بمنطقة السالمية ويوجد أشخاص محتجزون بداخله .

‏وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز السالمية والبحث والإنقاذ الى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين ان هناك 5 نساء محتجزات داخل المصعد، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث و إنقاذ المحتجزات داخل المصعد باستخدام معدات وأجهزة خاصة لمثل هذه الحوادث، وتم تسليمهن إلى الطوارئ الطبية وهن بحالة صحية سليمة .