بشرى شعبان



كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن فريق تفتيش الظهيرة سجل 148 إنذارا بتلافي المخالفات في عدة مواقع، وذلك تطبيقا للقرار الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة منذ بداية يونيو الى نهاية أغسطس المقبل.



وبينت «القوى العاملة» في بيان صحافي، انه ضمن حملات إعادة التفتيش، لم تسجل أي مخالفة، وسجلت 132 موقعا مستوفية الشروط وملتزمة بالقرار خلال الشهر الأول من بدء التطبيق، مشيدة بالتزام أصحاب العمل بالقرار حفاظا على سلامة العمالة.



وأكدت استمرار عمل فريق التفتيش على المواقع بكل المحافظات حتى 31 أغسطس المقبل.