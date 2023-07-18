ثامر السليم

أصدر وزير التعليم د.حمد العدواني عددا من القرارات تقضي بحذف وإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية لقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

ونص أحد القرارات على إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في جامعة ‎The Catholic University of America في الولايات المتحدة الأميركية، ولا ينطبق ذلك على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة، وكذلك الطلبة الحاصلون على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م بحد أقصى.

كما أصدر الوزير قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة ‎University College London ‏ فى المملكة المتحدة في تخصص Accounting & Finance مشترطا أن البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

ونص القرار على أنه يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا، مع مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة.

كما أصدر الوزير قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية لقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.