القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وشددت على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة، و10 جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم، وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعا طبقا للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشارت إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي «بدل الانتقال» للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.



وفي سياق متصل، تم توفير أتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحي الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الأتوبيسات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن تتم زيادة أعداد هذه الأتوبيسات تباعا طبقا لأعداد الموظفين.