قال وزير النقل كامل الوزير إن توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر يأتي ضمن خطة الحكومة ممثلة في الوزارة لتوطين صناعات النقل وكل الصناعات المرتبطة به.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير امس مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية والشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات لبحث توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.



واستعرض الوزير خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون المصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته وضمان استمرار العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا.



ووجه بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة بالاجتماع لإعداد بروتوكول تعاون بينها بما يسهم في تدفق إنتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر، خاصة مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع لنحو 8 ملايين فلنكة خرسانية مصنعة محليا.



وتابع أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ خطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر، سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات ومنها مشروعات النقل.