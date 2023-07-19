حدد يوم 10 أغسطس المقبل موعدا لرحلة فضائية جديدة تنظمها شركة «فيرجن غالاكتيك» وتحمل رجلا في الثمانين وامرأة وابنتها فازتا بمقعديهما بنتيجة قرعة.



وستكون «غالاكتيك 02» الرحلة التجارية الثانية لشركة «فيرجن غالاكتيك» الأميركية التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون، بعدما كانت الأولى في يونيو الفائت.



وفي حال احتساب الرحلات التجريبية يصبح مجموع رحلات المركبة إلى الفضاء سبعا.



وستصبح كيشا شاهاف (46 عاما) وابنتها أناستاتيا مايرز (18 عاما) من أنتيغوا وبربودا أول شخصين من جزر الكاريبي يطفوان في ظل انعدام الجاذبية.



وفازت كيشا شاهاف بهذه الجائزة من خلال مشاركتها في حملة لجمع التبرعات نظمتها «فيرجن غالاكتيك». ولم يكشف عن قيمة التبرع الذي قدمته، لكن التبرعات في هذه الحملة كانت تبدأ من عشرة دولارات فحسب.



وتولى ريتشارد برانسون شخصيا إعلام كيشا شاهاف بفوزها بالرحلة، إذ فاجأها بالذهاب إلى منزلها لتقديم بزة رائد الفضاء لها.



وقالت كيشا شاهاف لوكالة فرانس برس يومها «عندما كنت صغيرة كنت دائما مفتونة بالفضاء». وأضافت «إنها فرصة رائعة لي لأشعر بأني حية».



أما الراكب الثالث فسيكون جون غودوين الذي شارك في الألعاب الأولمبية عام 1972، وتبين عام 2014 أنه يعاني مرض باركنسون، وسيكون ثاني شخص مصاب به يسافر إلى الفضاء.