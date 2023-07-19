أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي أن جمعية المنابر القرآنية نجحت في تنفيذ المشاريع القرآنية والخيرية والدعوية التي حظيت بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.



وقال الشطي في تصريح صحافي إن عدد المستفيدين من جملة المشاريع التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف 712 طالبا وطالبة منذ بداية مطلع عام 2022 إلى شهر يونيو 2023.



وعدد الشطي المشاريع التي كانت بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف وهي مشروع مواهب القلوب لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والمكفوفين ومشروع غلمان القرآن لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم ومشروع عالية القراءات للإجازة بالقراءات المتواترة جمعا وافرادا، لافتا الى ان الجمعية مستمرة في تنظيم جميع مشاريعها سواء في «مواهب القلوب» الذي افتتح له 6 مراكز قرآنية وبواقع 10 حلقات قرآنية والتي استفاد منها 146 طالبا وطالبة، ومشروع غلمان القرآن «والذي تم افتتاح 7 مراكز قرآنية وبعدد 27 حلقة قرآنية والتي استفاد منها 474 طالبا وطالبة، ومشروع «عالية القراءات» والذي افتتح له مركزان قرآنيان وبعدد 5 حلقات والذي استفاد منه 92 طالبا وطالبة، وبالاضافة الى تمكن 39 مجازا ومجازة من ختم القرآن الكريم وبروايات متعددة وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشكر الشطي الأمانة العامة للأوقاف على دعمها الكريم لمشاريع جمعية المنابر القرآنية، وعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم للجمعية.