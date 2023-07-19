عبدالله الراكان



كشف وكيل وزارة الموصلات بالتكليف د.أحمد المجرن عن أن لجنة المناصب الإشرافية ستقوم باستقبال المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها ابتداء من يوم الأحد 23 يوليو.



وقال المجرن في تصريح صحافي أمس إنه استكمالا للإعلان السابق بشأن فتح باب استقبال طلبات الترشح للوظائف الإشرافية المعلنة وستعرض على لجنة شؤون الموظفين لاستكمال طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية وفقا لجدول زمني يشمل كل الوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة.



وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عملها باستقبال المرشحين يوم الاحد لشغل الوظائف في الوحدات التنظيمية لقطاع وكيل الوزارة، الادارة القانونية، ادارة العلاقات العامة، مكتب وكيل الوزارة، مؤكدا ان تسكين الهيكل التنظيمي للوزارة يعد من التحديات التي أولاها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالغ الاهتمام وذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي لشاغلي تلك الوظائف وما لذلك من الاثار الإيجابية في حسن سير العمل وإنتاجية الموظفين.



وذكر أن اللجنة ستعمل على تحقيق العدل والمساواة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية وفقا للقرارات واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.