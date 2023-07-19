قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن تخصيص أسواق فرضة لبيع الإنتاج الزراعي المحلي في كل محافظة.



وقال العبد الجادر في اقتراحه: نظرا للصعوبات التي يواجهها أصحاب الإنتاج الزراعي المحلي بشأن عرض المنتجات المحلية في الجمعيات التعاونية، وتشجيعا لأصحاب المزارع المنتجة لمساعدتهم بعرض منتجاتهم بأسواق خاصة للإنتاج المحلي في جميع المحافظات، ودعما للمنتج المحلي يجب أن يكون في كل محافظة سوق مركزي لبيع الخضراوات والفواكه المحلية فقط تشجيعا للإنتاج الزراعي المحلي مماثلا لسوق الفرضة والذي قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإنشائه لبيع منتجات الخضراوات والفواكه المحلية والمستوردة في منطقة الصليبية. واضاف العبدالجادر: انطلاقا من اختصاصات المجلس البلدي المحددة في البند 6 من المادة 21 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016. فإنني أقترح الآتي: تخصيص مساحة في كل محافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لإنشاء سوق فرضة يقتصر على بيع الخضراوات والفواكه المحلية فقط تشجيعا للإنتاج الزراعي المحلي.