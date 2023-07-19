كجزء من سعي «تويوتا موتور كوربوريشن» لدعم الرياضيين الحاليين على مستوى العالم في أي من الألعاب الرياضية، أقام مجلس إدارة «الساير» وفريق الإدارة العليا مؤخرا حفل توقيع العقد مع الرياضي البارالمبي الصاعد ذي المستقبل الواعد فيصل الراجحي بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الكويتية.



حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة الساير رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير والرئيس التنفيذي مبارك ناصر الساير ورئيس العمليات بينجت شولتز ومدير أعمال أول محمود أبوظهر ونائب مدير التسويق للمجموعة من «لكزس» صلاح محمد، ومدير أعمال أول خدمة تويوتا إبراهيم الفوزان، ومدير أعمال قطع غيار المجموعة والاكسسوارات والخدمات اللوجستية ديزموند ليو بحضور ممثلين عن اللجنة البارالمبية الكويتية منصور الراشد رئيس مجلس الإدارة وشريف الغانم الأمين العام.



وحـــصد الرياضي الشاب الطموح فيصل الراجحي عـــــدة ميداليات، لكن كل خسارة كانت تعتبر نقطة انطلاق جديدة للوصول إلى المزيد من الإنجــــازات، ويتمنى اللاعب تحقيق 1000 ميدالية خلال مسيرته الرياضية لكسر القواعد وتحدي ظروف إعاقته ونشر الأمل والإصرار بين جميع الناس سواء كانوا رياضيين أو غير رياضيين.



كما أن تجديد عقد الرعاية بين «الساير» واللجنة البارالمبية الكويتية يشجع كل رياضي كويتي على تعزيز تطوره كرياضي محترف، وتحقيق أرقام قياسية جديدة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعرب فيصل الراجحي عن امتنانه لشركة «الساير» القابضة، مشيرا إلى أن الرعاية ستفيده بشكل خاص للتحضير للمسابقات الكبرى القادمة، كما شكر اللجنة البارالمبية الكويتية والنادي الكويتي للمعاقين.