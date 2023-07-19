سجلت الليرة السورية انهيارا تاريخيا جديدا، فيما يواصل مصرف سورية المركزي محاولاته لمجاراة السوق السوداء برفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية.



وفي النشرة الخاصة بالتصريف النقدي وتسلم الحوالات الخارجية حدد المصرف سعر صرف الدولار الواحد بـ 9900 ليرة سورية ارتفاعا من 9500. وبقي سعر تصريف الدولار بالنشرات الخاصة بالمصارف عند حدود 6532 ليرة سورية.



أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء فقد تجاوز عتبة الـ11 ألف ليرة مسجلا 11100 في اسواق دمشق، بينما كان اعلى من ذلك في حلب حيث كسر حاجز الـ11350 ليرة سورية وفقا لموقع «الليرة اليوم» المتخصص برصد تطورات العملة المحلية واسعار الذهب..