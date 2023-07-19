أعلن مسؤول في البيت الأبيض امس أن غواصة أميركية مزودة بأسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عاما، في وقت يواصل فيه الحليفان جهودهما لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية.



وتمر العلاقات بين الكوريتين حاليا بأسوأ أحوالها على الإطلاق، في وقت يدعو فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لتطوير مزيد من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية.



وعززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة اختبارات كوريا الشمالية للأسلحة، وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة.



وعقد البلدان في سيول امس الأول اجتماعا للمجموعة الاستشارية النووية (إن جي جي) التي تهدف إلى تحسين التنسيق النووي بين الحليفين وتعزيز استعداداتهما العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية.



وقال منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل للصحافيين بعد الاجتماع إنه «في ما نحن نتحدث، ترسو غواصة أميركية نووية في بوسان، في أول زيارة لغواصة نووية أميركية منذ عقود».



وكانت المرة الأخيرة التي نشرت فيها واشنطن إحدى غواصاتها النووية في كوريا الجنوبية عام 1981.