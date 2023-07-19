أعلنت شركة هواوي عن إطلاق ساعتي HUAWEI WATCH 4 وWATCH 4 Pro في الكويت، وتحول هذه السلسلة تجارب الساعات الذكية الرائدة على نحو غير مسبوق، وذلك عبر الجمع بين التصميم الأنيق المستقبلي ومجموعة المهام ذات الصلة بالعناية الصحية الشخصية وأهم الميزات الذكية.

وتوفر هذه الساعات الذكية للمستخدمين القدرة على رعاية صحتهم بأناقة، مع تمكينهم من الاهتمام بأنفسهم على نحو استباقي.

وتتوافق سلسلة WATCH 4 مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى الأجهزة العاملة بأنظمة آندرويد وiOS الأخرى. وتحدد هواوي معايير جديدة لقطاع الساعات الذكية عبر إطلاق هذه السلسلة، حيث تتميز ساعة WATCH 4 Pro بهيكل من التيتانيوم الفاخر، بينما تأتي ساعة WATCH 4 بتصميم أسود من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتتوافر في كلتا الساعتين شاشة مرنة مقاس 1.5 بوصة من أكسيد الكريستالات (LTPO) وكفاءة في استخدام الطاقة تصل إلى 1 هرتز على الشاشة (AOD). وتقدم سلسلة WATCH 4 أكثر من 20000 سمة لوجوه الساعة، ما يجعلها مثالية للتعبير عن الذات، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص ساعاتهم على النحو الذي يفضلونه.



وتم تجهيز سلسلة WATCH 4 بنسخة مطورة من eSIM، والتي تدعم الاتصال المستقل دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وتتمكن الساعة بناء على ذلك من إرسال واستقبال الرسائل النصية بشكل مستقل والتنقل باستخدام ميزة Petal Maps دون الحاجة لاستخدام الهاتف الذكي.