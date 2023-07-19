محمود عبدالرحمن: حققنا نمواً مالياً وتشغيلياً واضحاً وملتزمون بتقديم أحدث الابتكارات

مزيد الحربي: النتائج تثبت التزام «stc» بتقديم خدمات استثنائية ودفع التحول الرقمي في المنطقة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن نتائجها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 16.1 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.7%، وذلك مقارنة بـ 15 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2022، ووصلت قاعدة العملاء لدى «stc» إلى 2.5 مليون عميل كما في نهاية يونيو 2023، بنمو 13.9%.



وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 174.6 مليون دينار، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.7% لتصل إلى 42.1 مليون دينار.



أحدث الحلول والابتكارات



وتعقيبا على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة د.محمود عبدالرحمن: حققت stc خلال النصف الأول من 2023 نموا ماليا وتشغيليا واضحا من خلال التزامها بتقديم أحدث الحلول المرتكزة على الابتكار وتعزيز تجربة العملاء إلى جانب سعيها الدؤوب لتحقيق التميز عبر توفير باقة من العروض المـتـكاملة والــخـدمـات الرقمية لعملائـهـا الأفـراد والشركات.



وأضاف: انطلاقا من الطلب المستمر على خدمات الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، حرصت stc على تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم الخدمات المتطورة والتقنيات التحويلية بأعلى جودة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.



وأشار عبدالرحمن إلى أن استراتيجية stc المؤسسية وعمليات التوسع الاستراتيجية التي قامت بها الشركة على مدار الأعوام السابقة، عززت مكانة stc كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إمكانياتها التقنية والرقمية بالإضافة إلى خبراتها البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في قطاع الاتصالات، لاسيما في قطاع الأعمال، حيث تهدف الشركة إلى الحفاظ على حصتها السوقية من خلال تحسين خدماتها وتعزيز تجربة العملاء عبر اعتمادها على بنيتها التحتية القوية.



المركز المالي



وتعليقا على المركز المالي للشركة كما في 30 يونيو 2023، قال عبدالرحمن: بلغ إجمالي موجودات الشركة 425.4 مليون دينار في نهاية يونيو 2023، وارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 2.4% ليصل إلى 227.6 مليون دينار في نهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 222.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.



وفيما يتعلق ببرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل لـ stc، قال: عززت stc من تواجدها وتواصلها مع المجتمع المحلي من خلال العديد من الحملات والمبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية، والجهات ذات النفع العام، ومؤسسات القطاع الخاص.



المسؤولية الاجتماعية



وركز برنامج المسؤولية المجتمعية لدى stc في الربع الثاني من هذا العام على العديد من الأنشطة المجتمعية والمبادرات الشبابية تحت مظلة «وياك» الموسم الثاني التي تستهدف دعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تبرز جهود stc لدعم الشباب والمبتكرين في سبيل تحقيق رؤيتهم الإبداعية.



وبالإضافة إلى «وياك»، فقد تم تفعيل مبادرة upgrade، وهي منصة مخصصة لمساهمات stc في قطاع التعليم، وتتماشى هذه المبادرة مع جهود الشركة في رعاية وتنظيم الفعاليات التعليمية، مما يعكس التزام الشركة المستمر بدعم قطاع التعليم في الكويت.



ولفت عبدالرحمن إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع القيم الأساسية لبرنامجنا المتنوع للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يتيح للشركة فرصة تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات التعليم والصحة والرياضة والبيئة وريادة الأعمال وتنمية الشباب.



وكجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل للشركة، ستواصل stc على تفعيل شراكات تنموية مستدامة مع القطاع العام والخاص وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية.



خدمات استثنائية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي: يسرنا الإعلان عن نتائج stc خلال الستة أشهر الأولى من 2023، والتي تثبت مدى التزام stc المستمر بتقديم خدمات استثنائية ودفع عملية التحول الرقمي في المنطقة، حيث ساهمت النتائج القوية التي حققتها stc في كل من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال من خلال شركاتها التابعة المتخصصة بتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال في تعزيز أدائها المالي والتشغيلي والذي مكنها من الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.



وأضاف: نتيجة لتركيز الشركة على الابتكار وتوسيع شبكتها وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، حرصت stc على تحديث استراتيجيتها المستقبلية للتحول الرقمي بما يواكب آخر التطورات التي يشهدها القطاع ويدعم الشركة في تقديم مختلف الخدمات ذات الجودة العالية من خلال اقتناص جميع الفرص المتاحة التي من شأنها أن تدعم الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المؤسسية القائمة على ريادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.



وأشار إلى أن رؤية الشركة المستقبلية تتمحور حول مواصلة مسيرتها في الاستثمار في التقنيات الناشئة على توفير حلول رقمية غير مسبوقة تشمل خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى توسيع مجال عملها في كل من قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، مع بناء قاعدة عملاء قوية وزيادة حصتها السوقية.



النتائج المالية



وتعليقا على إعلان النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، قال الحربي: حققت stc نتائج مالية قوية مستفيدة من قدراتها الداخلية لتلبية طموحات مساهمي الشركة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 174.6 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 13.5% مقارنة بـ 153.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الخدمات والباقات الذكية التي تلبي حاجات معظم شرائح العملاء الأفراد، بالإضافة إلى التركيز على الخدمات الرقمية لقطاع الأعمال وتقديم حلول تقنية متكاملة للشركات من جميع القطاعات، ودفع أعمالها إلى مجالات جديدة من النمو المستدام عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عملائها، فضلا عن دعم الأعمال من خلال البنية التحتية المتطورة للشركة بأفضل وأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس 5G.



وأضاف: لقد أثمرت هذه النتائج نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.7% حيث بلغ 42.1 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 40.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ونتيجة ذلك، بلغ صافي أرباح الشركة 16.1 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 6.7% مقارنة بـ 15.0 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022. هذا، وقد وصلت قاعدة العملاء لدى stc إلى نحو 2.5 مليون عميل في نهاية شهر يوينو 2023.



وأشار الحربي إلى أن stc تلتزم بتحديث خططها المالية والتشغيلية بشكل مستمر لتحسين قدرات الشركة وتنفيذ عمليات تحسين التكلفة بكفاءة عالية، كما تحرص من خلال مواكبة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك الحلول الصوتية والرقمية وخدمات البيانات بهدف تعزيز الربحية وتحقيق النتائج المالية والتشغيلية المرجوة للحفاظ على سيولة تدفقاتها النقدية.