هادي العنزي



وصل وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى مساء أمس الأول عائدا من العاصمة التايلندية بانكوك بعد مشاركة متميزة في البطولة الآسيوية الـ 25 لألعاب القوى، وقد ظفر أبطال الكويت بعدد من الميداليات، حيث فاز إبراهيم الظفيري ببرونزية سباق 800م جري، فيما فاز عيسى الزنكوي بفضية منافسات رمي القرص، بينما تمكن بطل العرب يعقوب اليوحة من احراز برونزية منافسات 110م حواجز.



وقد استقبل ابطال الكويت في المطار نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وعدد من أولياء الأمور.



من جانبه، اشاد بشار عبدالله بالانجازات التي حققها أبطال الكويت في المنافسات الآسيوية، وقال «يأتي حضورنا في استقبال الأبطال تقديرا للجهود المخلصة التي قدمها اللاعبين، وسيحظى المتميزين من أبطال الكويت بمعاملة خاصة، وننتظر دائما منهم الأفضل، وستواصل «الهيئة» دعم المتميزين في مختلف الألعاب».

من جانبها، ذكرت فاطمة حيات أن نجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى شاركوا في ثلاث بطولات متتالية، بدءا من البطولة العربية الـ 23 لألعاب القوى في المغرب، ومرورا بالدورة العربية الـ 15 بالجزائر، والبطولة الآسيوية، ورغم الضغط النفسي والفني الذي شكله توالي البطولات الثلاث، إلا أن الأبطال أثبتوا جودة معدنهم وحصدوا المراكز المتقدمة في جميع مشاركاتهم.

وأشارت الى أن مشاركات «أزرق القوى» في البطولات الثلاث تأتي ضمن البرنامج الزمني للإعداد للمنافسة على المراكز الأولى في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، مضيفة ان اللجنة الأولمبية حريصة على رفع جاهزية جميع المنتخبات لأفضل مشاركة ممكنة في الدورة.



من جانبه، أشاد أمين السر العام في اتحاد العاب القوى ورئيس الوفد حسين عباس بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في البطولة الآسيوية، وقال لـ «الأنباء»: جادت البطولة بمستويات فنية عالية، وشهدت تحقيق العديد من الأرقام المتميزة في مختلف السباقات، وكان لاعبو الكويت على الموعد، وسجلوا حضورا مشرفا.

من جانبه، ذكر العداء يعقوب اليوحة أن البطولة الآسيوية جاءت تنافسية بدرجة عالية، وقال لـ «الأنباء»: السباق النهائي لـ 800م شهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين، في ظل مشاركة أفضل عدائي آسيا، وتمكنا من المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، ونأمل بالأفضل في «الاسياد».



إلى ذلك، أكد المدير الفني بالتكليف في اتحاد ألعاب القوى بدر عباس أن تحقيق مراكز متقدمة في ثلاثة بطولات متتالية يعد إنجازا فريدا، مضيفا ان هناك منتخبات اعتذرت عن المشاركة في البطولة الآسيوية، لكن أبطال الكويت أصروا على المشاركة وتسجيل حضور كبير.