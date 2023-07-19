أعلن ليدز يونايتد أمس عن أن رابطة دوري كرة القدم الانجليزي (إنغليش فوتبول ليغ)، التي تشرف على الدرجات الدنيا، وافقت على استحواذ النادي من قبل مجموعة «فورتي ناينرز إنتريبرايزيس» الأميركية.



لينضم ليدز الى قائمة من الأندية الانجليزية تحت ملكية أميركية على غرار مان يونايتد وأرسنال وليفربول وتشلسي وأستون فيلا.



ستقوم مجموعة الاستثمار المالكة لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المشارك في دوري كرة القدم الأميركية بشراء جميع أسهم نادي ليدز من الإيطالي أندريا رادريتساني المالك منذ العام 2017.



أكد رئيس المجموعة باراغ ماريث الذي سيصبح رئيسا وعضوا في مجلس إدارة النادي الواقع في يوركشير «هذه لحظة مهمة في تاريخ ليدز يونايتد، وقد سبق وبدأنا بالعمل الشاق». تملك المجموعة 44% من أسهم النادي منذ 2021، وقد قامت بتفعيل بند يسمح لها بشراء النسبة المتبقية البالغة 56% من رادريتساني قبل يناير 2024.



وقدرت قيمة النادي بـ 400 مليون جنيه استرليني (523 مليون دولار)، لكن هبوطه من الدوري الممتاز الى المستوى الثاني «تشامبيونشيب» نهاية الموسم المنصرم أدى إلى إعادة التفاوض، وتراجعت قيمته الى نحو 170 مليون جنيه استرليني فقط (222 مليون دولار). وعين النادي الشهر الماضي الألماني دانيال فاركي، مدرب بوروسيا مونشغلادباخ ونوريتش سيتي الانجليزي السابق، مديرا فنيا لإعادة الفريق الى مصاف دوري الأضواء.