استأنف كيليان مبابي الذي يدور الغموض حول مصيره هذا الصيف واللاعبون الدوليون الذين نشطوا مع منتخباتهم في يونيو، التدريبات مع باريس سان جرمان بطل فرنسا، بعد أسبوع من عودة زملائه في الفريق، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في النادي.



بالإضافة إلى مبابي والقائد البرازيلي ماركينيوس، اجتاز الإيطاليان جانلويجي دوناروما، وماركو فيراتي، والبرتغاليون دانيلو بيريرا، وفيتينا، وريناتو سانشيز، والإسباني فابيان رويس، والمغربي أشرف حكيمي الاختبارات البدنية التقليدية.



وسيلتحق حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، العائد من إعارة إلى نوتنغهام فورست الانجليزي، الوافدان الجديدان السلوفاكي ميلان شكرينيار والاسباني ماركو أسينسيو، الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع إسبانيا، بتدريبات الفريق، حيث من المتوقع أن يحضر القطري ناصر الخليفي رئيس النادي.



ولايزال مبابي، بطل العام 2018 وهداف مونديال 2022، محط الانظار بسبب الغموض حول مستقبله، ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل، ما سيعني أنه سيصبح لاعبا حرا. لكن ناديه لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.



وقال الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي مطلع الشهر: «كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا» وحدد 31 يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.