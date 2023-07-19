غادر البلاد مساء امس وفد منتخب الكويت للكراتيه للمشاركة في بطولة آسيا التاسعة عشرة للكراتيه للرجال والسيدات المقامة في ماليزيا خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

يرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد أحمد الحسيني ويضم وعضو مجلس الادارة خالد العازمي اداريا وجابر الحماد مدربا و11 لاعبا.

وكان في وداع الوفد رئيس الاتحاد فايز الديحاني الذي طالب اللاعبين بالالتزام بتعليمات الجهازين الإداري والفني واعطاء صورة مشرفة للرياضيين الكويتيين خاصة انهم سيكونون سفراء لبلادهم في هذا المحفل الدولي.

وأكد الديحاني ثقة مجلس الادارة بقدرات اللاعبين لتحقيق مراكز متقدمة ورفع علم بلدهم عاليا خاصة انهم عودونا دائما على تحقيق أفضل النتائج.

وتمني لهم الديحاني التوفيق والسلامة في مهمتهم التي لن تكون سهلة خاصة انهم سيواجهون ابطال اللعبة في القارة الآسيوية.

من المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكراتيه على هامش البطولة، وسيعقد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 18 يوليو الجاري، يليه اجتماع الجمعية العمومية «الكونغرس» للانتخابات يوم 19، ثم اجتماع مجلس الإدارة الجديد يوم 20.