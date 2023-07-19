استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم ممثل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في مقر إقامة سموه بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا، وحمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحياته إلى اخوانهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم غصاب الزمنان وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.