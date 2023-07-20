أقامت لجنة التعريف بالإسلام سلسلة من المحاضرات والدروس الدعوية والتربوية للمهتدين الجدد، بمناسبة العام الهجري الجديد. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد عمار الكندري، إن دعاة وداعيات لجنة التعريف يستثمرون هذه المناسبة لإحياء معاني وقيم هذا الحدث العظيم في نفوس المهتدين والمهتديات، لافتا إلى أن المهتدي الجديد، مهاجر في سبيل الله، فقد تخلى عن كثير مما كان عليه في حياته الماضية، وأخذ يمضي في طريق الهداية، وأن ذلك قد يصحبه ابتلاءات ومعوقات وتحديات شديدة تحتاج إلى الصبر من جهته والعون من الآخرين.



وأشار إلى أن هذه المحاضرات تسعى إلى تثبيت المهتدين الجدد على الإسلام، من خلال غرس القيم الإيمانية والتربوية التي لزمها المؤمنون في هجرتهم، كما أنها وسيلة لدمج المهتدين الجدد في بيئة إيمانية مرصعة بالصحبة الصالحة.