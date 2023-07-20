محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان دول الخليج بحاجة لتحقيق تقدم اسرع في مضمار الغاز الطبيعي المسال، وان شركة قطر للطاقة قد تقود السباق نحو التفوق العالمي في هذا المجال، ولكن لاتزال هناك على الساحة فرص تجارية كبيرة لكبار اللاعبين الآخرين المعنيين بهذه الصناعة.



وأضافت المجلة في تحليل بقلم محرر النفط والغاز اندراجيت سين انه من خلال استثمار ما يقدر بنحو 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، فقد نأت شركة قطر للطاقة بنفسها عن منافسيها الخليجيين وباعدت الفارق بينها وبينهم من حيث الطاقة الانتاجية.



ومن المتوقع أن تتضخم إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول نهاية العقد عند الانتهاء من برامج التوسعة الجاري تنفيذها. وهناك 13 مليون طن سنويا من الإنتاج الاضافي في الولايات المتحدة في طريقها لدخول محفظة قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منتصف هذا العقد تقريبا من خلال ملكيتها لنسبة اغلبية قدرها 70% من شركة Golden Pass بولاية تكساس الاميركية.



وفي حين أن الشركة تتقدم لتصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المتوقع أن تحتفظ به جيدا في المستقبل، إلا أن وصول المنتجين الآخرين في دول الخليج في مجال الطاقة الى نصف طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل يبدو احتمالا بعيدا.



ورغم ذلك، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 3% سنويا حتى عام 2035، الا انه ستبقى ثمة حاجة لنحو 100 مليون طن متري من الطاقة الانتاجية الإضافية المطلوبة لتلبية كل من نمو الطلب من جهة، وتراجع انتاج المشاريع القائمة من جهة اخرى.



وفي مثل هذا السيناريو لطفرة الغاز الطبيعي المسال، قال المحرر ان ثمة فرصا تجارية عديدة يمكن لمنتجي الطاقة الخليجيين الآخرين انتهازها، دون ان يضطروا للتنافس مع الشركة القطرية على الطاقة الإنتاجية، بل يمكنهم تحقيق مكاسب من خلال زيادة انتاجهم، وبالتالي حصتهم في السوق بشكل مطرد على مر السنين.



وهكذا فإن اللاعبين الإقليميين يدركون هذه الفرصة بل انهم حريصون على استغلالها، كما توحي بعض المشاريع التي قاموا بها في العديد من دول مجلس التعاون.



وختمت المجلة بالقول انه من الواضح أن الخطط جاهزة لدى منتجي الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية مخزوناتها واحتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال، كما ان الأموال المطلوب استثمارها في هذا القطاع متوافرة. ومع ذلك، سيعتمد نجاح هذه الدول على مدى سرعتها في إحراز التقدم المنشود في مشاريعها قبل فوات الأوان، لأن ذلك يصب في مصلحتها البحتة.