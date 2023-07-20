محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة عقدين استراتيجيين يركزان على مصفاة ميناء الأحمدي، حيث تخطط من خلالهما لاستخدام تقنية ذكية تعمل بالموجات فوق الصوتية، ويتمثل أحد العقدين في مشروع لفحص ستة خطوط أنابيب غاطسة في المنشأة باستخدام تقنية كشط ذكية عالية الدقة تعمل بالموجات فوق الصوتية.



وتستخدم هذه التكنولوجيا أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لاكتشاف وقياس التآكل في الأنابيب وهلاك المعادن والتشققات والخدوش والتشوهات التي تصيب الأنابيب. وأضافت المجلة انه من المقرر عقد اجتماع يسبق العطاء في 3 أغسطس، بينما تقرر أن يكون 19 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وقالت المجلة إن العقد الثاني يتعلق بالخدمات الاستشارية للهندسة الأولية وأعمال التصميم الخاصة بوحدة إزالة الكبريت من غاز الوقود في مصفاة ميناء الأحمدي، ومن شأن وحدات إزالة الكبريت استخراج وطرح ثاني أكسيد الكبريت من غازات المداخن العادمة الموجودة في المنشآت الصناعية مثل مصافي النفط. يمكن أن يحتوي الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط على كمية كبيرة من الكبريت، وعندما يحترق هذا الوقود يتحول نحو 95% أو أكثر من الكبريت بشكل عام إلى ثاني أكسيد الكبريت.



ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء الخاص بالعقد في 2 أغسطس، كما تحدد يوم 19 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض.