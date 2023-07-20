علاء مجيد



شهدت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية تراجعا بنسبة 14.6% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي، حيث باعت البلاد نحو 7.1 مليارات دولار من حيازتها للسندات الأميركية، لتصل إلى مستوى 41.4 مليار دولار بنهاية مايو 2023، مقارنة بحيازتها بنهاية ديسمبر 2022 البالغة 48.5 مليار دولار.



وخلال شهر مايو الماضي لم تشهد حيازة الكويت أي تغير عن مستوياها بنهاية ابريل الماضي عند مستوى 41.4 مليار دولار، وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 10.58% وبقيمة 4.9 مليارات دولار لتصل الى 41.4 مليار دولار مقارنة بـ 46.3 مليار دولار بنهاية مايو من العام الماضي.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 3.06 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات الطويلة الاجل بقيمة 38.37 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات، وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الاسهم الأميركية.



وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 111.3 مليار دولار وحلت الإمارات ثانيا بقيمة 69 مليار دولار.



وعلى صعد دول الخليج، فقد اتجهت استراتيجيتها تجاه السندات الأميركية للبيع خلال شهر مايو الماضي، حيث تراجعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 111.3 مليار دولار مقارنة بـ 113.3 مليار دولار في أبريل الماضي منها 99.43 مليار دولار سندات طويلة الأجل و11.88 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما انخفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر مايو لتصل إلى 69 مليار دولار مقارنة بـ 70.2 مليار دولار في أبريل الماضي منها 47.1 مليار دولار سندات طويلة الأجل و21.9 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الثامن والأربعين على التوالي على المركز الأول خلال شهر مايو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1096.8 مليار دولار متراجعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 1127.2 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 846.7 مليار دولار منخفضة عن أبريل الماضي البالغة 868.9 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 666.6 مليار دولار منخفضة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 680.7 مليار دولار.



وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 335.5 مليار دولار منخفضة عن مستويات أبريل البالغة 336.6 مليار دولار وحلت لوكسومبرغ في المرتبة الخامسة عالميا بـ 334 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 332.3 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية مايو الماضي 7527.4 مليار دولار، مقارنة بـ 7410.8 مليارات دولار في الشهر المقابل من 2022 أي بارتفاع سنوي يبلغ 116.6 مليار دولار بنسبة 1.57%، بينما تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال مايو الماضي لتبلغ 7527.4 مليار دولار مقابل 7580.8 مليار دولار في أبريل.