استقبل أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة زيارته للدوحة ثاني محطات جولته الخليجية بعد السعودية.



وعقد الزعيمان قمة ثنائية تناولت عددا من الملفات المهمة، تصدرتها العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعرب أمير قطر عن سعادته بلقاء الرئيس التركي، وقال في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: «سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها».



وعقد أمير قطر والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية أكدا خلالها على الرغبة القوية لدى البلدين في تعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز مكانتهما على الخريطة الاقتصادية العالمية.



وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية «قنا» إنه في بداية الجلسة، رحب أمير قطر بالرئيس التركي والوفد المرافق، متمنيا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا بمستوى التعاون القطري ـ التركي في المجالات الحيوية، لاسيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.



من جانبه، أعرب الرئيس اردوغان عن شكره للشيخ تميم بن حمد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز التعاون وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب.



وقد تم التأكيد خلال المباحثات على الرغبة القوية لدى البلدين في تعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.



كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية.



وانطلاقا من هذا المبدأ، اتفق الجانبان على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.



وشهد الشيخ تميم بن حمد والرئيس أردوغان التوقيع على البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدوحة وأنقرة.



وقبل مباحثاتهما الثنائية وعلى مستوى الوفود في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة، أهدى الرئيس أردوغان الشيخ تميم بن حمد سيارة «توغ» المصنوعة محليا في تركيا، وذلك «تعبيرا عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين»، بحسب ما قالت وكالة الانباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان.