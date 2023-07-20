أكدت أوكرانيا شن «عملية ناجحة» بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني. وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف «شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا».



وأرفق رسالته بتسجيل فيديو قصير يظهر منشأة مشتعلة من دون أن يكون ممكنا تحديد هذه المنشأة.



واعترف الحاكم الروسي سيرغي أكسيونوف عبر «تليغرام» اندلاع حريق في ميدان للتدريب العسكري في شرق شبه الجزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.



وذكرت اثنتان من وسائل الإعلام الروسية الالكترونية «ماش» و«بازا» القريبتان من أجهزة الأمن الروسية أن دوي انفجارات سمع في المنطقة لأكثر من ساعتين. وذكرت «ماش» أن مستودعا للذخيرة احترق.



وقال أكسيونوف إن طريقا سريعا يربط ميناء كيرتش في شرق القرم بمدينة سيباستوبول بجنوب غرب شبه الجزيرة، أغلق بسبب هذا الحريق.



في المقابل، أعلنت روسيا أمس أنها ضربت منشآت عسكرية ليلا قرب ميناء أوديسا في أوكرانيا، حيث اتهمت كييف موسكو باستهداف مواقع تستخدم لتصدير الحبوب.



وقال الجيش الروسي في بيان «نفذت القوات المسلحة الروسية مجموعة ضربات بأسلحة جوية بعيدة المدى موجهة بدقة ضد منشآت صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة أوديسا». لكن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا «بالاستهداف المتعمد» في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن. وقال زيلينسكي على تليغرام إن «الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب»، مضيفا انه يريد «تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية» في البلاد لمواجهة هذه الضربات.



وأعلنت كييف أن 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الهجوم الروسي.



وفي سياق متصل، أعلنت روسيا أمس ان الأمم المتحدة أمامها ثلاثة أشهر لتنفيذ بنود مذكرة من شأنها تسهيل الصادرات الزراعية الروسية إذا أرادت أن تستأنف موسكو المحادثات حول السماح بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد أن أعلنت تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وذلك بدعوى عدم الوفاء بوعود بتسهيل تصديرها للمواد الغذائية والأسمدة. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولية تقع الآن على عاتق الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق الروسي إن أرادت أن تعود موسكو لعقد محادثات أوسع نطاقا بخصوص المساعدة في استئناف الصادرات الأوكرانية.