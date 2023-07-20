استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الوطن بأبوظبي وذلك في ختام جولة الرئيس التركي الخليجية التي قادته الى السعودية وقطر ثم الامارات.



وقال الرئيس الإماراتي، في تغريدة على حسابه في تويتر، «سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها». وقد أهدى الرئيس التركي رئيس الإمارات سيارة من طراز «توغ» تركية الصنع.



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» إن الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان بحثا خلال جلسة المباحثات التي عقداها في قصر الوطن بأبوظبي مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الحالي 2023 والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.



واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الإستراتيجية، منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن الإمارات وتركيا لديهما توجه إستراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.



وشهد الرئيسان الإماراتي والتركي إعلان اتفاق مشترك لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار، بهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعاتهما إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.



وتبادل وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتسليم المجرمين بين البلدين، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية قانونية في المسائل الجنائية، وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وفقا لوكالة (وام).



كما تبادلا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي، وتطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، والتعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، والتعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، وفي مجال تمويل ائتمان الصادرات، إلى جانب مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.



وفي السياق، منح الشيخ محمد بن زايد الرئيس أردوغان «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها الرئيس التركي في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات.