يعقوب العوضي



كشف اتحاد الكرة الطائرة عن تشكيل لجنتي المسابقات والحكام، حيث يترأس الأولى خالد الدويسان، وتضم د.أحمد العنيزان نائبا، ومالك المعيلي مقررا، وعضوية كل من فيصل سعيد وعبدالعزيز الهولي، فيما ترأس لجنة الحكام علي الاستاد، وتضم عادل بوناشي نائبا، ود.أحمد العنيزان مقررا، وعضوية كل من فيصل سعيد ونوف العريني. كما أعلن الاتحاد عن لجنة التطوير التي جاءت برئاسة ناصر الحمضان ونائبه داود سليمان ومقرر اللجنة مشاري الفضل، إلى جانب أعضاء اللجنة خالد سعيد وخالد الحشاش ود.محمد صلاح الدين، وكذلك لجنة التدريب والمنتخبات برئاسة داود سليمان، ونائبه ناصر الحمضان، والمقرر مشاري الفضل، وعضوية كل من نجيب المزيعل وخالد سعيد وخالد الحشاش ود.محمد صلاح الدين.