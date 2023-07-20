الدوحة - فريد عبدالباقي



اقترب النادي العربي القطري من حسم صفقة انتقال المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي السعودي نهائيا، بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.



ويضع العربي الرتوش الأخيرة لحسم الصفقة لصالحه، منتظرا حصول السومة على المخالصة المالية من نادي أهلي جدة السعودي، حيث انه يرتبط بعقد معه حتى يونيو 2024.. وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن اللاعب سوف يحصل على نفس قيمة راتب فترة الإعارة في الموسم المنصرم.

هذا، وكشف نادي الريان عن جدول مبارياته الودية خلال معسكره الحالي في النمسا، حيث يخوض 6 مباريات ودية، تبدأ بلقاء بودابست هونفيد المجري 22 يوليو الجاري، ثم الفيحاء السعودي 25 الجاري، وفي الودية الثالثة يواجه أهلي جدة السعودي 28 الجاري، ثم هالاداش المجري 31 من الشهر نفسه، على أن يواجه الريان الفريقين الأول والثاني لنادي أودينيزي الإيطالي تواليا يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

من جانب آخر، أسند الاتحاد القطري لكرة السلة مهمة تدريب المنتخب الأول إلى المدرب اليوناني ثاناسيس سكورتوبولوس، خلفا للصربي ميودراغ بيريسيتش.