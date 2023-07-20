وقـع المهاجــــم الانجليزي الدولي ماركوس راشفورد عقدا جديدا لمدة خمس سنوات حتى عام 2028 مع ناديه مان يونايتد حسبما أعلن النادي الانجليزي.



وكان راشفورد، الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2024، تدرج في صفوف الفئات العمرية لـ «الشياطين الحمر» قبل أن يخوض 359 مباراة في الفريق الأول سجل خلالها 123 هدفا. وقال راشفورد، في بيان على الموقع الرسمي للنادي، «انضممت إلى يونايتد عندما كنت صبيا في السابعة من عمري وكان لدي حلم»، مضيفا «نفس الشغف والفخر والتصميم على النجاح لايزال يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء القميص».