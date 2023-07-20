ضجت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بالكثير من الصخب الذي صاحب إعلان النادي الأهلي رسميا عن ضم اللاعب إمام عاشور قادما من فريق ميتلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت 3 ملايين دولار مع نسبة 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.



وجاء تقديم لاعب خط وسط الزمالك السابق ليشعل الصراع بين جماهير قطبي الكرة المصرية على مواقع التواصل، حيث يرى جمهور الأبيض أن إدارة ناديهم قد فرطت بسهولة في أحد أعمدة الفريق وأهدته للغريم التقليدي على طبق من ذهب. وجاء التعاقد مع عاشور بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شخصيا، حيث يرى أن عاشور هو من يمكنه تعويض غياب حمدي فتحي نجم خط الوسط المنتقل حديثا للوكرة القطري، وكذا لتميزه بالقدرة على اللعب في عدة مراكز، والتصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أحرز مع الزمالك 15 هدفا في 102 مباراة بجميع المسابقات بواقع 7 أهداف من داخل منطقة الجزاء و8 من خارجها، كما صنع 11 هدفا لزملائه. ولعب عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين. فيما حرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني بالقلعة الحمراء على إقامة حفل تكريم لزميلهم أيمن أشرف لاعب الفريق تقديرا لمشواره الحافل بعد انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسمين. كما أعلن الأهلي بشكل رسمي عن انتهاء مشوار محترفه الموزمبيقي لويس ميكيسوني بعد إنهاء علاقته مع اللاعب بالتراضي.