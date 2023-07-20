بداح العنزي



توقع مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الانتهاء من مرحلة التصميم الخاصة بمشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في منتصف نوفمبر المقبل.



وقال م.الدبوس في كتابه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بالإشارة الى الكتاب بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص الجزء المستقطع من شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وعليه نفيدكم بما يلي:



أولا: صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ لع4/ 110/ 09/ 2022 د1) المتخذ بتاريخ 21/11/2022 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص الجزء المستقطع من شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لصالح بلدية الكويت.



ثانيا: تقدم المتبرع «بنك الكويت الوطني» بطلبه التبرع لتطوير الواجهة البحرية من شاطئ الوطنية الى مبنى مؤسسة البترول الكويتي «شاطئ الشويخ» بموجب كتابهم المؤرخ 29/1/2023.



ثالثا: تم توقيع مذكرة التفاهم مع المتبرع بنك الكويت الوطني بتاريخ 3/5/2023، حيث يتكون مشروع تطوير شاطئ الشويخ مما يلي:



- مرحلة التصميم ومدتها 5 أشهر.



- مرحلة التنفيذ ومدتها 12 شهرا.



رابعا: تم اسناد اعمال تصميم المشروع وإعداد مستندات طرح المشروع للتنفيذ للمكتب العربي للاستشارات الهندسية من قبل المتبرع بنك الكويت الوطني بتاريخ 21/5/2023.



خامسا: تم عقد اجتماع تمهيدي لإعلان بدء مرحلة التصميم في مقر البنك NBK بتاريخ 11/6/2023 بحضور فريق العمل من قبل بلدية الكويت والبنك NBK والمكتب العربي للاستشارات الهندسية وقام المكتب العربي بعرض مرئي مبدئي لتعريف فريق العمل بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة التصميم في 14/11/2023.