محمد الجلاهمة



رجح مصدر أمني ان يتم تكريم النقيب فهد العجمي من قبل القيادة العليا في وزارة الداخلية، رغم تكريمه من قبل مدير عام الادارة العامة للمرور اللواء يوسف الخده، إثر تدخله وبصورة بطولية في منع وقوع كارثة في محطة وقود جابر العلي؛ معرضا نفسه للخطر، حيث تمكن من إبعاد مركبة اندلعت فيها النيران بعيدا عن مخزن وقود المحطة. هذا، وحظي التدخل البطولي من قبل النقيب العجمي بإشادة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين. من جهة أخرى، تعامل رجال إطفاء الفروانية ظهر امس مع حريق مركبة على طريق المطار، فيما رجح مصدر في «الاطفاء» ان يكون الحريق ناتجا عن نقص ماء الراديتر او تماس كهربائي.



وجدد المصدر التأكيد على ضرورة قيام المواطنين والمقيمين بإجراء صيانة لمركباتهم في كل اوقات العام، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد تزايدا في معدلات حرائق المركبات، مشيرا الى أن عدد المركبات التي تتعرض لحوادث حريق أضعاف تلك التي تقع في فصل الشتاء، وان عددا كبيرا من حوادث حريق المركبات بسبب نقص المياه في الراديتر. وشدد المصدر على ضرورة قيام جميع مالكي السيارات بما في ذلك المركبات الحديثة بإطفاء محرك المركبات حال تعبئتها بالوقود. وأضاف المصدر: نلاحظ ان معظم المركبات يقوم أصحابها بتركها في وضعية التشغيل أثناء التعبئة، وفي هذا خطورة يجب الانتباه إليها. يشار إلى ان حريقا اندلع في مركبة داخل محطة خيطان وكاد يؤدي الى كارثة، حسب بيان صدر عن قوة الإطفاء، إلا ان رجال إطفاء مركز الفروانية تمكنوا من عزل المركبة والحيلولة دون امتداد الحريق الى خزانات المحطة.