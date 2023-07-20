لا أنسى مشاركة نبيل شعيل في «الحلم العربي».. وهذا شرطي الوحيد للترشح لرئاسة «الزمالك».. وسأترك الفن لو فزت بالمنصب

«شارلي شابلن» في الكويت قريباً.. ومسرحية جديدة بطولة منة شلبي من تأليفي .. ويوجد ملايين لا يتابعون «المنصات»



دعاء خطاب

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سيناريست ومنتج وشاعر غنائي شهير، حقق نجاحا كبيرا في كتابة الأغاني وكذلك في السينما المصرية، وله علامات مميزة فيها، من أشهرها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي كان أول إنتاج سينمائي لشركة العدل جروب التي أسسها مع إخوته، واستطاعوا تحقيق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية حينها وأصبح كل أبطاله نجوما واستمرت الشركة على نفس هذا النهج حتى وقتنا هذا.



هو د.مدحت العدل الذي ترك الطب لعيون الفن، ليصبح أحد أبرز صناع السينما والدراما في مصر والوطن العربي، التقته «الأنباء» وحاورته حول العديد من الأمور التي كشفها في السطور التالية:



في البداية، قال د.مدحت العدل، المؤلف والسيناريست والمنتج المصري، إن الكويت أول بلد خليجي يشهد عروضا مسرحية وسينمائية، وكذلك إصدارات صحافية مهمة منها مجلة المعرفة، والتي كان يحرص على متابعتها وقراءتها في صغره، وتمثل جزءا من روافده الثقافية، مضيفا أنه يعتز بالكويت وأهلها، ولديه العديد من الأصدقاء الكويتيين منهم المطرب نبيل شعيل الذي شارك في غناء أغنيته «الحلم العربي»، مبديا سعادته بزيارتها لأول مرة.



وأكد العدل خلال لقائه جريدة «الأنباء» أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الفني، حتى يتماشى الفن العربي مع الوتيرة المتسارعة عالميا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مبررا رأيه بأن المخاوف من الذكاء الاصطناعي ومن قبله الهولوغرام، وسبقه الكمبيوتر تضع قيودا على تطور الفن في العالم العربي، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه مهما تطورت التكنولوجيا فلن يتم الاستغناء عن العنصر البشري ودوره في أي مهمة يكلف بها.



وفي سياق متصل، كشف مدحت العدل عن الخطة الإنتاجية لشركة العدل جروب خلال الفترة المقبلة، والتي تعتمد على إنتاج أعمال درامية تعرض حصريا على منصات المشاهدة المدفوعة الكبرى منها watch it، وشاهد، إضافة إلى مسرحيات جديدة من بطولة الفنانة منة شلبي وتأليفه، مشيرا إلى أن شركة العدل جروب قدمت العديد من الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان 2023، وهي ألف حمد لله على السلامة، وعملة نادرة، وجميلة، وفي المواسم الماضية لشهر رمضان قدمت أعمالا ناجحة مثل أمل فاتن حربي، و100 وش.



وحول تعاون شركة العدل جروب مع الفنانة شريهان، قال العدل إن الفنانة شريهان تعتبر إحدى «أيقونات» الفن المصري، والملهمين في مسيرة الفن، ونحلم معا لتقديم مسلسل ضخم ومسرحية قريبا وسأفصح عن التفاصيل في حينها.



وبشأن حقيقة إنتاج جزء ثان من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، كشف مدحت العدل عن إطلاق جزء ثان من الفيلم، يتناول ما حدث لهذا الجيل بعد مرور 25 عاما، متمنيا أن ينجح في صناعة فيلم كوميدي، ولكنه يتناول تحليلا لما حدث في المنطقة العربية خلال هذه الفترة، منها التطورات التكنولوجية مثل ظهور الهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعي، ما يستوجب رصد هذا التطور في هذه الحقبة.



وحول تعاون مصري ـ خليجي لإنتاج أعمال درامية، قال العدل إن هناك إنتاجا مشتركا بين القاهرة والرياض، والأخيرة مهتمة بإنتاج محتوى متعدد، ولدينا مشروعات مشتركة، وأتمنى أن تكون هناك مشروعات إنتاج مشتركة مع الكويت والإمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مسرحية شارلي شابلن يتم عرضها في الرياض، ومن بعدها جدة ثم الكويت.



وبشأن المنافسة بين منصات المشاهدة والتلفزيون حول نسب المشاهدة، قال مدحت العدل إن منصات المشاهدة ساهمت في زيادة الإنتاج الدرامي، من خلال إنتاج أعمال فنية تعرض خارج السباق الرمضاني، مضيفا أنه على المستوى الشخصي يتمنى ألا يقدم أعمالا درامية خلال موسم رمضان، مع زيادة إنتاج الأعمال خارج هذا الموسم، لمنح الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بالعمل الدرامي.



وأشار العدل إلى أن منصات المشاهدة ساهمت في زيادة وتنويع الأعمال الدرامية، غير أنه أكد أن هناك ملايين من المشاهدين في الوطن العربي لا يتابعون هذه المنصات مما يتطلب الأخذ بهذه الشريحة الواسعة، وإنتاج درامي للوصول إلى هذه الشريحة.



وفي سياق آخر، قال المؤلف المصري مدحت العدل إن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمر وارد، ولكنه لن يترشح إلا في حالة عدم وجود المستشار مرتضى منصور، متمنيا أن يستمر المستشار في منصبه كرئيس لنادي الزمالك، ولكن إذا كانت هناك ظروف تمنعه من الترشح، فسأرتاح مؤقتا من الفن، وأنتقل للعمل في نادي الزمالك، الذي أحبه، ولن أعمل في الاثنين معا.