أكد رئيس الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم الحسن قوة المستوى الفني للبطولة الآسيوية لكرة الطاولة للشباب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال الحسن، في تصريح خلال منافسات النسخة الـ 27 من البطولة، ان مشاركة المنتخب في البطولة يكسب لاعبينا خبرة ومهارة وقوة، خاصة أن لعبة كرة الطاولة تشتهر في قارة آسيا والمنافسة فيها عالية المستوى.



وأضاف أن لاعبي المنتخب المشاركين هم من فئة صغار السن، مشيرا إلى أن الاحتكاك مع منتخبات ولاعبين محترفين سيساهم في صقل مواهبهم وتحقيق إنجازات ترفع اسم الكويت في المحافل المختلفة، معربا عن رضاه عن مستوى اللاعبين المشاركين في البطولة.



واعتبر الحسن أن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة ستساعده في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة بالقاهرة ودبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى الجهود التي بذلها اتحاد كرة الطاولة والطاقم التدريبي المشارك مع المنتخب لإعداد المنتخب.



وخسر المنتخب الوطني ـ بنات امس أمام منتخبات الصين وإيران وتايلند في منافسات فئة الفردي، كما خسر منتخب الكويت ـ شباب في الفئة نفسها أمام منتخبي قطر وسنغافورة في منافسات البطولة.



وكانت منافسات البطولة انطلقت في الدوحة الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 الجاري.