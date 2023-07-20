أتاحت شركة «ميتا»، المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام، نموذجها اللغوي «لاما 2» (Llama 2) مجانا للشركات والباحثين وفق نظام «المصدر المفتوح» أي الولوج الحر إلى رمز البرمجة، وهو قرار استراتيجي يعيد الشركة العملاقة المتخصصة في الشبكات الاجتماعية إلى حلبة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وسيكون «لاما 2»، وهو منافس «جي بي تي 4» المعتمد في «تشات جي بي تي» و«بينغ» محرك «مايكروسوفت» للبحث، متاحا خصوصا عبر المنصتين السحابيتين الرئيسيتين «أجور» (Azure) من «مايكروسوفت» و«إيه دبليو إس» (AWS) من «أمازون».

وأوضحت «ميتا» في بيان أن «إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يجعل الجميع يفيدون منها (..) ونعتقد أن ذلك أكثر أمانا». وأعلنت المجموعة الأميركية كذلك أن أداتها الرئيسية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لحزمة «مايكروسوفت 365» للأعمال المكتبية تكلف 30 دولارا شهريا لكل مستخدم.

و«كوبايلوت» مساعد افتراضي يتولى تحويل مداولات الاجتماعات إلى نصوص وتوفير الملخصات ويتيح ولوج البريد الإلكتروني والمفكرة وجهات الاتصال والوثائق لكتابة النصوص وتنفيذ مهام على الطلب.