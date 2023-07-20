التنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة كان لهما بالغ الأثر في إنجاح القمتين





بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان على حفاوة الاستقبال الأصيلة والكرم الفياض اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 والمعبرة عن عمق الأواصر المتينة ووشائج الأخوة الصادقة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



كما ثمن سموه عاليا بكل التقدير والثناء ما بذلته المملكة الشقيقة من جهد كبير وعمل متواصل وتنظيم دقيق وترتيبات متميزة لكل الوفود المشاركة مما كان له بالغ الأثر في إنجاح هاتين القمتين، مؤكدا سموه ريادة الشقيقة الكبرى ودورها الإقليمي والدولي البارز، كما أشاد سموه بالنتائج الإيجابية للقمتين في دعم وتوحيد الرؤية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى في شتى المجالات والميادين وتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع وصولا إلى ما فيه خيرهما وصالحهما المشترك، داعيا سموه الله تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يسدد دائما على دروب الخير خطاهم لما فيه رفعة المملكة العربية السعودية وازدهارها وخير لشعبها الشقيق.