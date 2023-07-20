بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن أصدق عبارات الشكر والعرفان على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال حضور سموه اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 والتي تعكس عمق الروابط التاريخية الوثيقة ومتانة الأواصر الحميمة التي جمعت البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أشاد سموه بعميق التقدير والثناء بما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود حثيثة في حسن التنظيم والإعداد المتميز لهاتين القمتين مما شكل السمات الأساسية لنجاحهما ورسخ مكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة المحورية ودورها القيادي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا سموه على تعزيز تلك اللقاءات لوحدة الصف الخليجي تجاه مختلف القضايا الدولية والتي تسهم في دفع آليات التعاون المشترك مع دول آسيا الوسطى إلى آفاق أوسع وأرحب نحو مستقبل واعد يلبي آمال شعوب الدول المشاركة وتطلعاتهم ويحقق مصالحها المشتركة.



سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.