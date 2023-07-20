قدم سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري اليوم الأربعاء أوراق اعتماده لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت سفيرا محالا غير مقيم لدى هذه الدولة.



وقال السفير الظفيري، في تصريح لـ «كونا»، إنه نقل لرئيس جنوب السودان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وتطلع الكويت إلى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة التي تربط البلدين المستندة إلى تاريخ طويل أكدته ورسمته المشاريع التنموية والانسانية التي قدمتها الكويت للعاصمة جوبا منذ سبعينيات القرن الماضي.



وأضاف الظفيري أن رئيس جنوب السودان طلب من جانبه نقل تحياته وتمنياته للقيادة السياسية الكويتية الرشيدة، مستذكرا بكثير من التقدير ما قدمته الكويت لشعب جنوب السودان قبل استقلاله عام 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى ترحيب الكويت بهذا الاستقلال ومبادرتها بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.



ونقل عن الرئيس سلفاكير قوله ان الكويت من أوائل الدول التي سارعت بتقديم إسهاماتها الانسانية والتنموية لشعب جنوب السودان، مشيرا إلى «حي الكويت ومستشفى الصباح ومسجد الكويت والمستشفى الذي تنوي الكويت تمويله وهو مستشفى الطفولة والأمومة».



وتتزامن زيارة السفير الظفيري مع الاحتفالات الوطنية والشعبية التي تشهدها جوبا بمناسبة عيد استقلالها الوطني الـ 12.



ومقرر أن يلتقي السفير الظفيري بنواب الرئيس الخمسة ووزراء الصحة والعمل والمالية والطرق.