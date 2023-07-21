عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات للتعاقد المباشر لتحديث نظام التحكم الخاص بالوحدات الغازية ذات الدورة المركبة «المرحلة الاولى» في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع احدى الشركات بمبلغ اجمالي 10.4 ملايين دينار، ومدة العقد 3 سنوات وذلك طبقا للبنود 1 و2 و3 من المادة 18 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.



من جهة اخرى، تطرح وزارة الكهرباء 22 ممارسة لتوريد قطع غيار لبعض المضخات وتحديث نظام التحكم ووصلات اقتران خاصة بمضخات رئيسية ولمبات ليد خاصة بأنظمة الانارة لمبنى صالة التوربينات ووصلات معدنية مختلفة المقاسات لورشة مراقبة الصيانة ومضخة زيت للمبردات وصمامات امان للمقطرات.



وقالت المصادر ان موعد اقفال الممارسات 6 سبتمبر المقبل، لافتة الى ضرورة تقديم العطاءات مرفق بها شهادة من غرفة التجارة والصناعة تفيد بتسجيل الشركة لعام 2023-2024.