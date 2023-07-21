أعلن الأمين العام ورئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبدالله العبيدي، أن الاتحاد أنهى استعداداته لاستقبال المستجدين الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، مشيرا إلى أن عملية تسجيل المستجدين بدأت اعتبارا من أمس الخميس وتستمر حتى الخميس 17 أغسطس.



وقال العبيدي إن الاتحاد انتهى من تجهيز قاعة مخصصة للطالبات وأخرى للطلبة في مقره بديوان عام «التطبيقي» بالعديلية طول أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت على فترتين الأولى من 9 صباحا إلى 5 مساء، والثانية بالمقرات الخارجية من 6 إلى 9 مساء والمقرات موزعة على مناطق الكويت للتخفيف عن الطلبة، وهي: جمعية المعلمين بالجهراء وجمعية المعلمين بالمنقف ونادي النصر الرياضي بالعارضية.



وأشار إلى أن أي أخطاء في عملية التسجيل خارج مقرات الاتحاد لن يكون مسؤولا عنها، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر عند قيام الطالب بالدخول للموقع الإلكتروني للهيئة، ففي حال أخطأ في إدخال البيانات لثلاث مرات سيقوم السيستم بعمل «بلوك» ولن يتمكن الطالب من الدخول مرة أخرى قبل مراجعة مبنى 7 بديوان عام الهيئة بالعديلية لفك الحظر عنه، ويرجى من الطلبة الذين سبق لهم التقديم في الهيئة وتم فصلهم ضرورة سحب أوراقهم لدى مكتب التوجيه الطلابي بالكلية أو المعهد الذي كان مسجلا به ليتسنى له الدخول الى الموقع الالكتروني للهيئة والتسجيل مرة أخرى، وكذلك الطلبة المقيدون بجامعة الكويت أو مؤسسات أكاديمية أخرى.