دعا استشاري الأمراض الباطنية والمعدية في مستشفى العدان د.غانم الحجيلان المسافرين من المواطنين والمقيمين إلى اتباع إجراءات السلامة الغذائية اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية التي تنتشر في بعض دول العالم والتي قد يعود بها المسافر إلى البلاد.



وقال د.الحجيلان لـ «كونا» أمس إن من أكثر الأمراض المعدية انتشارا خلال هذه الفترة والتي يتعرض لها المسافر هي الانفلونزا بشكل عام وأمراض فيروسية أخرى مثل فيروس «ادينو»، وهي مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي.



وأضاف أن هناك أمراضا قد يصاب بها الفرد أثناء السفر ويلاحظها فورا كالنزلات المعوية وغيرها من الأمراض التي تظهر أعراضها سريعا، إلا ان هناك أمراضا لا تظهر أعراضها إلا بعد فترة من الزمن، لذا من الواجب أخذ الحيطة والحذر منها خصوصا عند تناول الطعام والشراب.



ولفت الى أن التهاب «الكبد الوبائي A» أحد تلك الأمراض، وتتمثل أعراضه في الخمول والشعور بغثيان وتحول لون البشرة للأصفر لفترة من أسبوعين إلى ستة أسابيع بعد العودة للمنزل وتكون ناتجة عن عدوى فيروسية وبائية مستوطنة تتركز في مناطق من أفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى، وفي العادة ينتقل هذا المرض عبر تناول الطعام الملوث.



وذكر أن هناك أيضا مرض حمى الضنك، وتتمثل أعراضه في نوبات صداع حادة خلف العيون إضافة لحمى وآلام شديدة في المفاصل وقد يظهر طفح جلدي يتحول معه لون البشرة للأحمر القاني، وهو مرض ينتقل عبر البعوض وشائع أكثر في وجهات العطلات شبه الاستوائية مثل كوستاريكا وسنغافورة وسيشل.



وبين أن هناك كذلك مرض «الزحار» الذي تصاحبه أعراض تتمثل في نوبات إسهال شديدة ومتكررة والشعور بإنهاك وتعب وتجشؤ مصحوب برائحة كريهة، وهي جرثومة معوية تكثر في أفريقيا وتركيا وفي دول أوروبا الشرقية، وتنتقل في الغالب عبر مياه الشرب ومكعبات الثلج الملوثة والأطعمة أو حتى عبر السباحة في البحيرات أو الأنهار.



وعن ارتفاع درجات الحرارة وفساد الأطعمة، قال د.الحجيلان ان ارتفاع درجات حرارة الأجواء يساعد على فساد الأطعمة ومما يسهل تكاثر أنواع البكتيريا المسببة لتسمم الطعام.