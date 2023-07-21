بيروت ـ عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت النائب أشرف ريفي، وتناول البحث قضايا وطنية وعامة مطروحة.



وبعد اللقاء قال ريفي: «إننا نراهن كثيرا على حكمة سماحة شيخ العقل وتواصله مع مختلف الأفرقاء، لإنقاذ هذا الوطن الذي هو بحاجة فعلا لهذه العملية التي تقع على عاتق العقلاء وليس غيرهم، ولأن الوطن هو وطن التعددية، حيث نقدر هذه التعددية كقيمة مضافة يجب أن نحترم من خلالها الآخر وليس كي يأخذنا أي أحد بسلاحه الى المكان الذي يريده، فأنا شريك أساسي في هذا الوطن كما الدروز شركاء أساسيون وكذلك المسيحيون والسنة والشيعة، فلا يستطيع أحد أخذ الطوائف الى مكان لا ترى فيه المصلحة وترك مصير أبنائنا مجهولا، وكما سبق ان قلت اننا نراهن على أهل العقل والحكمة لإنقاذ الوطن بشكل ضروري.



وأضاف: «أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فإننا في مواجهة سياسية وليس عسكرية، من أجل الوصول الى رجل إنقاذي على رأس الجمهورية اللبنانية بعد الانهيار الذي أصاب كل مقومات الوطن، فجميع القطاعات كما المؤسسات في أزمة تتطلب الإسراع في إنقاذ الوطن، واننا نعول على العقلاء والحكماء وشيخ العقل أساسي في هذه المسيرة».



كما استقبل الشيخ أبي المنى مسؤول التواصل مع المرجعيات الروحية في «التيار الوطني الحر» روني جدعون، وزوارا.