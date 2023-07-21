بيروت ـ منصور شعبان



تلا رئيس حزب «التجدد للوطن» شارل عربيد، في مؤتمر صحافي عقده بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية وحشد من الإعلاميين، الورقة السياسية الأولى للحزب وتناولت «عناوين رئيسية تبدأ بسيادة الدولة وشروط تحققها، الى اتفاق الطائف والتمسك به والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتطبيق الاصلاحات الواردة فيه، ورفض كل طروحات التقسيم والانفصال وضرب صيغة العيش المشترك، الى أهمية استعادة الثقة بالدولة، داخليا وخارجيا، ومسألة إخراج نصب رئاسة الدولة من التجاذبات المعطلة واستسهال تدخل الخارج في أمورنا الداخلية».



وركزت الورقة على «دور السلطة الاجرائية المعنية بإدارة مصالح الدولة والناس، وعدم تحويل الحكومات الى برلمانات مصغرة احتراما لمبدأ فصل السلطات».



وأشارت الى «دور القضاء في تعزيز حكم القانون وضرورة تحييده عن التدخلات السياسية، كذلك اعتماد ثوابت وقواعد لسياسات لبنان الخارجية واعتماد الحياد في إطار جامعة الدول العربية».



كما ركزت الورقة على «أهمية اصلاح القطاع العام، وتحفيز القطاعات التصديرية وتشجيع الاستثمارات لإعادة العافية الى الاقتصاد اللبناني، وان اعتماد اللامركزية بات حاجة وطنية لتنمية المناطق».



وحذرت الورقة من «خطورة هجرة الشباب ومن النزوح السوري وما يتركه من تداعيات على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية».



وأخيرا، أعلن عربيد ان هذه الورقة «تعبر عن الثوابت الوطنية التي نتمسك بها، كما تعبر عن رأينا تجاه اللحظة السياسية التي نعيشها، وان طرحها امام الرأي العام اللبناني للنقاش والتداول توصلا الى مقاربات وحلول تنقذ لبنان وتعيده وطنا مستقرا وجاذبا».