محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة «ماركت ريسيرتش فيوتشر» أنه من المتوقع أن يصل سوق الخدمات الهندسية في صناعة النفط والغاز العالمية إلى 1.69 تريليون دولار خلال الفترة بين عامي 2022 و2032 مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5%، مقارنة مع 1.14 تريليون دولار في 2022.



ونقل موقع غلوب نيوزواير عن التقرير قوله إن تسارع نمو سوق الخدمات الهندسية في مشروعات النفط والغاز يعزى الى الطلب الهائل على الهيدروكربونات وبناء خطوط أنابيب جديدة.



وقال الموقع إن التقارير العديدة المتعلقة بالخدمات الهندسية في هذا القطاع تشترك في التنبؤات والتقديرات المتعلقة بحصة الإيرادات المتزايدة للسوق، مشيرا الى ان هذه الصناعة سجلت تقدما بشكل كبير خلال السنوات الماضية.



وتتضمن قائمة القادة واللاعبين البارزين في السوق العالمية لخدمات هندسة النفط والغاز لاعبين كبارا مثل شركة M&H، ولويدز وتويو الهندسية ولارسين اند توبرو وغيرها.



محركات السوق



وقال التقرير إن صناعة خدمات هندسة النفط والغاز العالمية خطت خطوات مؤثرة في الآونة الاخيرة، منوها الى ان الجوانب الأساسية التي تسبب طفرة في أداء السوق تتمثل في اتساع قطاع التصنيع والتحول الحضري المتسارع، ناهيك عن الاستخدام المتزايد في العديد من قطاعات الاستخدام النهائي، والنمو السكاني السريع، والطلب الهائل على الطاقة، وتوسيع نظام النقل العالمي، والاستخدام المكثف للغاز الطبيعي من قبل المستخدمين النهائيين، فضلا عن المبادرات التي تتقدم بها الحكومات والهيئات والشركات التجارية.



ومع ذلك، قال التقرير إن بعض الجوانب قد تكبح جماح أداء السوق، ويمكن القول إن الجانب الرئيسي الذي يحد من تطور السوق هو ارتفاع التكاليف المرتبطة.



وتشمل عناصر تقرير الخدمات الهندسية لقطاع النفط والغاز تقدير حجم السوق خلال فترة التوقعات الواقعة بين عامي 2023 و2032، ويقدر ان تصل الواردات في هذا السوق 1698.3 مليار دولار مع اعتبار سنة الأساس هي 2022.



ومن أهم النواحي التي تمت تغطيتها في التقرير النوع والمنطقة وفرص السوق الرئيسية المتنامية باطراد في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ديناميكيات السوق الرئيسية التصنيع والتوسع الحضري السريع وتزايد تجارة النفط والغاز مما يخلق الحاجة لإنشاء خطوط أنابيب جديدة والطلب الهائل على الهيدروكربونات.



تأثير فيروس كورونا



من المعروف ان المخاطر الصحية العالمية لانتشار وباء كورونا كان لها تاثير واضح على معظم عمليات الصناعة في السنوات القليلة الماضية. كما اثرت حالة الطوارئ الصحية على عمليات الصناعة وأثرت بشكل كبير على الصحة العامة في ما يقرب من 225 دولة. وبالطبع، فان صناعة خدمات هندسة النفط والغاز لم تكن استثناء من ذلك، حيث أدت اضطرابات سلاسل التوريد والإغلاق الجزئي أو الكامل حول مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم إلى العديد من الاضطرابات في عمليات السوق. ومع ذلك، ففي ضوء التعافي السريع للاقتصاد العالمي، يتوقع أن يحقق السوق تطورا كبيرا خلال فترة الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك، فان العديد من الهيئات الحكومية واللاعبين الرئيسيين في السوق يتعاونون ويقدمون بالتالي حلولا مثل الابتكارات وعمليات البحث والتطوير من خلال التمويل الممتاز الذي سيؤثر بشكل إيجابي على سوق خدمات هندسة النفط والغاز العالمي خلال الإطار الزمني لفترة الدراسة.



تحليل القطاعات



من بين جميع الأنواع، حصلت فئة التكرير والتسويق على مكانة رائدة في سوق خدمات هندسة النفط والغاز العالمي في عام 2022. وتشارك العمليات من نقطة الإنتاج إلى نقطة البيع في قطاع المصب في صناعة النفط والغاز. وتشمل عمليات المصب نقل المنتجات البترولية وتكريرها وتسويقها. من المتوقع أن يكون سبب اعتماد الصناعة على خدمات النفط والغاز في المراحل النهائية هو الطلب المتزايد على عمليات آمنة وموثوقة على نحو يمكن الاعتماد عليها مع تقليل التكلفة الإجمالية للعمليات.