«المشتركة» حازت 7 عقود قيمتها 84.3 مليون دينار تشكل 9.4% من القيمة



شريف حمدي



ارتفعت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33%، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022 الماضي، إذ بلغت قيمة عقود النصف الأول للعام الحالي 903 ملايين دينار، مقابل 680 مليونا في النصف الأول من 2022.



وجاء هذا الارتفاع في القيمة على وقع طرح العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية لعدد من المناقصات سواء الكهربائية أو النفطية او الخدمية، فضلا عن اللوجستية.



وتنعكس آثار هذه العقود على الشركات المدرجة بالبورصة والتابعة لها بشكل ايجابي من خلال زيادة الموارد والتي تتجلى في النتائج المحققة في كل فترة مالية، وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات وعقود الستة أشهر الأول من 2023 ما يلي:



٭ فازت 13 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 39 عقدا، وذلك بواقع 30 بالربع الأول بقيمة اجمالية 632 مليون دينار تشكل 70% من الإجمالي، و9 عقود بالربع الثاني بقيمة 271 مليون دينار تشكل 30% من الإجمالي.



٭ جاءت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في الصدارة، وذلك من خلال فوزها بـ 16 عقدا متنوعا بقيمة 753 مليون دينار تمثل 83.5% من الإجمالي.



٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، كانت عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، تلاه من حيث القيمة عقد بقيمة 114.3 مليون دينار، بعد ترسية مناقصة على شركة تختص بمشروع توريد وصيانة مشروع تحويل المرحلة الثانية من التوربينات الغازية في محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة 250، وهي لصالح وزارة الكهرباء والماء.



وحال استمرت الشركة على ذات الوتيرة من الفوز بالعقود خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستحتفظ بصدارة الشركات المدرجة الأكثر فوزا بالعقود للعام الثاني على التوالي، إذ سبق وتصدرت قائمة الأكثر فوزا بعدد العقود على مدار عام 2022 بنحو 20 عقدا متنوعا بقيمة تخطت 289 مليون دينار شكلت 28.5% من القيمة التي تجاوزت المليار دينار.



٭ حلت المجموعة المشتركة في المرتبة الثانية من خلال فوزها بـ 7 عقود بقيمة إجمالية 84.3 مليون دينار تشكل 9.4% من إجمالي قيمة العقود.



٭ ثالثا، حلت شركة الكابلات بـ 4 عقود بقيمة 12.3 مليون دينار، تشكل 1.4% من الإجمالي.



٭ رابعا، جاءت شركة الوطنية للتنظيف بعد فوزها بعقدين بقيمة 11.3 مليون دينار تشكل 1.2% من الإجمالي.



٭ تقاسمت شركتا المعامل وحيات كوم المركزين الخامس والسادس بعقد واحد لكل منهما قيمته 8.3 ملايين دينار بنسبة 0.9% من الإجمالي.