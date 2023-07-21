سماح جمال



صرح الإعلامي عبدالرحمن الدين لـ«الأنباء» عن برنامجه الجديد«على سبيل الحكاية» الذي يذاع على محطة كويت اف ام، كل سبت الساعة 9 مساء، وهو من اعداده وتقديمه، وتشارك في تقديمه الإعلامية حنان المهدي من خلال التقارير والفلاشات، فتقدم بصوتها من خلال الحلقات التي يقدمها الدين ويسرد فيها قصة الضيف، والبرنامج من إخراج مشاري مناور العنزي، والإشراف على محطة كويت اف ام لجابر الجاسر.



وحول الفكرة، قال الدين: الفكرة جاءت من طبيعة العصر الذي نعيشه اليوم والمرحلة البودكاست التي تميل لها الناس وتستمع لها بكثرة، ووزارة الإعلام ولله الحمد تعطيني الفرصة لتقديم نموذجي الخاص، والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة يوسف الصريع أعطاني الفرصة لتقديم هذا البرنامج، وهذا النموذج هو ساعة وثائقية لتوثيق حياة فنان من خلال اثباتات صوتية من خلال الشخص نفسه أو شخص تحدث عنه، وبالتالي البرنامج وثائقي فني يؤرشف حياة الفنانين، وللأسف نحن نفتقد الى الأرشفة من مصادر الحقيقية وفي بعض الأحيان نستمع إلى شهادات بناء على العنعنة (عن فلان عن فلان) وليس من خلال مصدر موثوق.



وتابع الدين: والحلقة الأولى كانت عن الفنانة الراحلة سعاد حسني والحلقة الثانية كانت عن الفنان السعودي طلال مداح، ومن الفنانين الذين سنتناول قصصهم في الحلقات القادمة من الكويت غانم الصالح، سناء الخراز، عودة المهنا، ومن الوطن العربي: فيروز، عبدالحليم، فاتن حمامة، ومن دول الخليج العربي: ابو بكر سالم، وعتاب.



وحول كيفية اختيار الفنانين في البرنامج، قال: يتم اختيار الشخصيات بناء على اجتماع يجري مع فريق عمل البرنامج وتحت عدد من النقاط يتم اختيار الاسم منها عدم تسليط الضوء على هذه الشخصية بكثرة في الاعلام، او توافر كمية من المعلومات الخاصة بهذه الشخصية، وطبعا أن يشترك الجمهور في حبها.



وعما إذا كانت فكرة تقديم برنامج عبر اليوتيوب، قال: كل شي متوقع، لا أمانع بكل ما له علاقة بالعمل الإعلامي في أي جهاز كان وتحت أي منبر، بشرط أن يعكس هذا العمل أو الظهور ما أطمح لتقديمه ويتناسب والشريحة التي أقدم لها هذا المحتوى.