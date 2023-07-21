دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان حسام تحسين بيك ان ابنه الممثل راكان تحسين بيك تعرض لوعكة صحية توقف قلبه على أثرها، وقال ان ابني راكان لم يسبق له ان عانى من أعراض مرضية قبل الحادثة وتم اسعافه الى مستشفى الزاهرة بعد إحساسه بألم حاد في القلب، موضحا انه لحظة وصوله المستشفى توقف قلبه فجأة، حيث تم انعاشه فورا، وبعد إجراء التحاليل الطبية تبين ان الشريان التاجي المغذي للقلب كان مسدودا بنسبة 99% وقاموا بإجراء عملية شبكية للقلب.



وقال حسام تحسين بيك لـ «لأنباء»: كان ابني الفنان راكان يشعر دائما بألم من الناحية اليسرى، لكن الألم يذهب وكان يظن انها عوارض تعب او إرهاق، حاولت إقناعه أكثر من مرة بالذهاب الى الطبيب لكنه رفض ذلك رفضا قاطعا، وعندما جاءت هذه النوبة تدخل رب العالمين ولا اعرف كيف أصف الحكاية، تدهورت صحته بسرعة فائقة ونقلناه الى المستشفى، وعندما وصلنا المستشفى توقف القلب نهائيا، مما اضطر الأطباء الى عملية إسعافية سريعة لإعادة القلب الى الحياة، ومن شدة الضغط على أضلاعه تكسرت وأدخلوه مباشرة الى غرفة العمليات لإجراء قسطرة قلبية فتبين معهم أن الشريان التاجي المغذي للقلب مسدود بنسبة 99%، وأشكر جريدة «الأنباء» على زيارتها لنا للاطمئنان وأشكر كل من تواصل معنا للاطمئنان على صحته والشكر لرب العالمين.