ياسر العيلة



بعد تجربتين لم يحققا النجاح الذي يرضي طموحه بعد انفصاله عن الثنائي شيكو وهشام ماجد، قرر الفنان أحمد فهمي أن يقدم فيلما يضع فيه كل شيء يساعد في نجاح الفيلم مع الجمهور حيث استعان بعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف وكان عددهم أكثر من الفنانين المشاركين في الفيلم، وللحقيقة أضفوا أجواء من المتعة والبهجة على أحداث الفيلم منهم إلهام شاهين وعمرو يوسف وريم مصطفى وأكرم حسني ومي عمر ومصطفى خاطر وعلاء مرسي وعدد كبير من نجوم الرياضة مثل مجدي عبد الغني وجمال حمزة وبيج رامي والمذيع إبراهيم فايق، بالإضافة للملحن الكبير حلمي بكر استعان احمد فهمي بالمطرب أحمد سعد ليقدم أغنية تساعد على الترويج للفيلم وهي أغنية «اختياراتي مدمرة حياتي» كل هؤلاء ضيوف الشرف واضح انهم شاركوا في الفيلم مجاملة للمنتج أحمد السبكي والفنان أحمد فهمي والذي بجانب كل ضيوف الشرف استعان بنجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنان بيومي فؤاد كل هذه الخلطة الفنية تشجع أي احد على مشاهدة الفيلم وتحقق ذلك بعد تلبية دعوة كريمة من شركة «سينسكيب» لحضور حفل افتتاح الفيلم بإحدى قاعات الشركة بمجمع 360.



تدور أحداث الفيلم حول «فريد - مستر إكس» الذي يجسده أحمد فهي، والذي تتسبب عقدة نفسية قديمة لديه في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها إلى دفع الرجال لتطليق زوجاتهم، ومع تسلسل الأحداث تنشأ قصة حب بينه وبين المحامية «طيبة» التي كانت سببا في العقدة التي يعاني منها منذ أيام الجامعة والتي تلعب دورها هنا الزاهد، التي تقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد أنور ومحمد أسامة ورحاب الجمل ومحمود عبدالحافظ.



الفيلم باختصار كوميدي فيه تنوع في الكوميديا بسبب كم الكوميديانات المشاركين فيه بجانب أن قصته جديدة ومختلفة تحمل معنى اجتماعي مهم لم تتطرق السينما له من قبل حيث عالج الفيلم «لب» المشاكل الزوجية والأسباب الحقيقية التي تؤدي الى الطلاق، وبجانب القصة قدم منتج الفيلم أحمد السبكي خلطته الخاصة التي يعرف من خلالها الترويج لأعماله وجذب الجمهور لمشاهدتها فقدم الكوميديا والأغاني والاسكتشات الجميلة بجانب التصوير الخارجي وإخراج عالي التكنيك، فالفيلم مناسب لأجواء الصيف الحالية وخرج الجمهور من القاعة وكلهم مستمتعون بجرعة الكوميديا التي قدمها نجوم الفيلم جميعا وتفوق بشكل خاص أكرم حسني ومحمود عبدالحافظ واوس اوس «محمد أسامة» ومحمد أنور بالإضافة للدويتو الذي جمع بين احمد فهمي وزوجته هنا الزاهد كان دويتو جميلا متناغما لأقصى مدى وهذا لم نعتده من الكثير من ممثلين أزواج أمام الكاميرا