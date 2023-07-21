أكد مصدر في نادي أهلي جدة العائد حديثا الى الدوري السعودي لكرة القدم أن النادي توصل إلى اتفاق مع مان سيتي بطل الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل ضم جناحه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن النادي أنهى الصفقة مع مان سيتي للتعاقد مع محرز البالغ من العمر 32 عاما مقابل «35 مليون يورو».



وأضاف أن توقيع العقد «الذي يمتد لثلاث سنوات سيكون في دبي أو في المعسكر التدريبي للنادي في النمسا».



من جهتها، ذكرت صحيفة «ذي تيلغراف» البريطانية أن فريقي مان سيتي وأهلي جدة توصلا الى اتفاق بخصوص انتقال محرز الى صفوف الأخير مقابل 30 مليون يورو اضافة الى خمسة ملايين مكافآت.



وأضافت أن محرز سيجري الفحوصات الطبية «أمس» قبل الانضمام بشكل رسمي، مشيرة الى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.



وسيكون محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار ميندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم الى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.



من جانب آخر، ذكرت صحيفة «ذي أتليتيك» أن قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون سينضم إلى زميله السابق ستيفن جيرارد في نادي الاتفاق السعودي بعد إبرام صفقة بين الناديين.



وقاد هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت الصحيفة أنه تم التفاوض مع هندرسون للانضمام إلى جيرارد بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (915 ألف دولار) من المقرر أن يتقاضى ليفربول رسوما قدرها 12 مليون جنيه استرليني.



وعين جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر