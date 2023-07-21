مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت إلى مدينة الرياض استعدادا لملاقاة الهلال السعودي الأحد المقبل ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق 27 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل، حيث يتواجد «الأبيض» بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.



واستعد الكويت جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر أقامه بمدينة إزميت التركية خاض خلاله 3 وديات تعادل في الأولى مع أبها السعودي 1-1، وخسر في الثانية أمام سباهان الإيراني 0-1، وتغلب في الثالثة على القادسية السعودي 3-1. وسينتقل الأبيض الاثنين المقبل إلى مدينة أبها التي ستقام فيها منافسات المجموعة الرابعة.



إلى ذلك، تغادر البلاد صباح غد السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متوجهة إلى مدينة ازميت بتركيا لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 12 من الشهر المقبل تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل. ويرأس بعثة الأخضر عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة علي حسين النصر، وبعضوية الجهاز الإداري الذي يضم مدير الفريق عبدالله الحائري وعيسى أشكناني، والجهاز الفني برئاسة الألماني توماس برداريش ومساعده الكرواتي جيرماتي ومدرب اللياقة الجديد الإيطالي ريكاردو بيروتي، والجهاز الطبي إضافة إلى 26 لاعبا.



ومن المقرر أن يلتحق ببعثة الأخضر المحترف المغربي حمزة خابا. ووفق البرنامج المعلن سيلعب الفريق خلال تواجده في معسكره 4 مباريات ودية في أيام 28 الجاري و2 و5 و11 من الشهر المقبل.



التضامن يضم حسون



أعلن نادي التضامن انضمام لاعب العربي والساحل السابق حسن حسون إلى صفوف الفريق الأول، ويعتبر اللاعب تاسع صفقة محلية للعنيد خلال الأيام القليلة الماضية في ظل سعي إدارة «أبناء الفروانية» لدعم الفريق من أجل العودة إلى دوري الأضواء بعد أن هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.